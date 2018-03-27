Захарова о высылке российских дипломатов: курс на неприкрытую русофобию продолжается

СЕГОДНЯ 14:25 2018-03-27T14:25:50+03:00

По словам представителя МИД РФ, Лондон предоставил «ноль информации в адрес России относительно того, что случилось»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массовую высылку российских дипломатов продолжением курса западных на неприкрытую русофобию.

Она отметила, что США, Великобритания и страны Евросоюза в общей сложности выслали около ста российских дипломатов.

"Конечно, бенефициаром являются Лондон и Вашингтон, так что курс на эту неприкрытую русофобию продолжается", - сказала Захарова журналистам во вторник, 27 марта.

Она отметила, что на все эти шаги будут предприняты ответные действия.

"Будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны США и Евросоюза. Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Великобритания по-прежнему не предоставила России данные по инциденту в Солсбери, после которого ухудшились отношения двух стран.

"Мы требуем от Великобритании представить всю имеющуюся информацию по данному делу. На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно того, что случилось", - сообщила Хахрова.

Она добавила, что отсутствие этих сведений может свидетельствовать о том, что "ничего, кроме политических лозунгов, в них нет".