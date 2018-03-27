Власти Москвы призвали желающих почтить память жертв пожара в Кемерово прийти на Манежную площадь

СЕГОДНЯ 14:29 2018-03-27T14:29:45+03:00

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Власти Москвы пообещали не разгонять несогласованную акцию в память о погибших в Кемерово на Пушкинской площади. Между тем глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников призвал сочувствующих граждан прийти на Манежную площадь, где во вторник, 27 марта, будет организовано место для почтения памяти жертв страшной трагедии со всеми мерами предосторожности и безопасности.

«Разгонять людей никто не собирается, но еще раз обращаю внимание, что мы сделаем все для того, чтобы, если люди действительно соболезнуют, полностью организовать мероприятие на Манежной площади», - сказал Черников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул сильный пожар. Возгорание случилось на четвертом, последнем, этаже здания. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще около 60 пострадали. В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта.