2018-03-27T14:41:19+03:00
Общество

Вскрытие Сергея Мавроди состоится 27 марта

После вскрытия Мавроди родственники смогут забрать тело
Алексей КАРЕЛИН
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От афер Сергея Мавроди пострадали десятки миллионов людей.От афер Сергея Мавроди пострадали десятки миллионов людей.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Сегодня, 27 марта, пройдет вскрытие Сергея Мавроди, основателя акционерного общества «МММ» и создателя крупнейшей финансовой пирамиды. После проведения патолого-анатомической экспертизы родственники покойного смогут забрать тело для захоронения. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Москвы.

Как сообщал сайт kp.ru, Мавроди скончался утром 26 марта на 63-м году жизни от сердечного приступа. «Скорую помощь» вызвал случайный прохожий, которому Мавроди пожаловался на боли в сердце. Медики забрали Мавроди ночью с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве и доставили в больницу №67. Утром Мавроди умер.

Близкий знакомый покойного Игорь Молотов рассказал, что Мавроди основал финансовые пирамиды не только в России, но и в ЮАР, странах Азии. Уже на второй день после смерти Мавроди его бизнес начал разваливаться, пишет ФАН.

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