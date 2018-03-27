Вскрытие Сергея Мавроди состоится 27 марта

СЕГОДНЯ 14:41 2018-03-27T14:41:19+03:00

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Сегодня, 27 марта, пройдет вскрытие Сергея Мавроди, основателя акционерного общества «МММ» и создателя крупнейшей финансовой пирамиды. После проведения патолого-анатомической экспертизы родственники покойного смогут забрать тело для захоронения. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Москвы.

Как сообщал сайт kp.ru, Мавроди скончался утром 26 марта на 63-м году жизни от сердечного приступа. «Скорую помощь» вызвал случайный прохожий, которому Мавроди пожаловался на боли в сердце. Медики забрали Мавроди ночью с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве и доставили в больницу №67. Утром Мавроди умер.

Близкий знакомый покойного Игорь Молотов рассказал, что Мавроди основал финансовые пирамиды не только в России, но и в ЮАР, странах Азии. Уже на второй день после смерти Мавроди его бизнес начал разваливаться, пишет ФАН.