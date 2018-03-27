2018-03-27T14:47:39+03:00
Общество

Умерла актриса Стефан Одран

О том, что умерла актриса Стефан Одран, сообщил ее сын Тома Шаброль
Дарья ИВАШКИНА
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Умерла актриса Стефан ОдранУмерла актриса Стефан ОдранФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 27 марта, появилась информация о том, что умерла актриса Стефан Одран. Как стало известно, бывшая жена и муза кинорежиссера Клода Шаброля скончалась в возрасте 85 лет.

Печальную новость журналистам сообщил сын актрисы Тома Шаброль. По его словам, Одран умерла после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.

СПРАВКА «КП»

Широкую известность Стефан Одран принесло сотрудничество с Клодом Шабролем, который впоследствии стал ее супругом. А пик популярности актрисы пришелся на 1970-е годы: тогда она снялась в таких фильмах своего мужа, как «Мясник» и «Кровавая свадьба».

Кроме того, в 1973 году за роль в фильме испанского режиссера Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии» Одран получила престижную британскую премию BAFTA как лучшая актриса. А в 1978 году она была удостоена французской кинопремии «Сезар» за лучшую роль второго плана в картине «Виолетта Нозьер».

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