Умерла актриса Стефан Одран
Во вторник, 27 марта, появилась информация о том, что умерла актриса Стефан Одран. Как стало известно, бывшая жена и муза кинорежиссера Клода Шаброля скончалась в возрасте 85 лет.
Печальную новость журналистам сообщил сын актрисы Тома Шаброль. По его словам, Одран умерла после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.
СПРАВКА «КП»
Широкую известность Стефан Одран принесло сотрудничество с Клодом Шабролем, который впоследствии стал ее супругом. А пик популярности актрисы пришелся на 1970-е годы: тогда она снялась в таких фильмах своего мужа, как «Мясник» и «Кровавая свадьба».
Кроме того, в 1973 году за роль в фильме испанского режиссера Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии» Одран получила престижную британскую премию BAFTA как лучшая актриса. А в 1978 году она была удостоена французской кинопремии «Сезар» за лучшую роль второго плана в картине «Виолетта Нозьер».