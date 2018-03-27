Лавров: США отказались от участия в московской конференции по Афганистану

СЕГОДНЯ 15:17 2018-03-27T15:17:00+03:00

Лавров: Россия не стремится через Афганистан повысить свой авторитет на международной арене. Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва готова сотрудничать с Вашингтоном для запуска мирных переговоров между Кабулом и талибами

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Вашингтон уклонился от участия в московской конференции по Афганистану. При этом Россия готова сотрудничать со Штатами, чтобы организовать переговоры между Кабулом и талибами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серге Лавров.

«К сожалению, США от этого формата (конференции в Москве – КП) решили почему-то отказываться. По нашей оценке, чисто политизированные причины, связанные с тем, что формат инициирован РФ», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр заверил, что руководство России не стремится через Афганистан повысить свой авторитет на международной арене. Москва руководствуется желанием добиться мирной жизни в неспокойной стране, а также обезопасить Россию от исходящих из Афганистана террористических угроз и наркотрафика, сказал Лавров на международной конференции в Ташкенте.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ заявил, что высылка российских дипломатов является хамством со стороны Запада, на которое Россия обязательно ответит.