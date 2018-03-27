Завершена поисковая операция на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

СЕГОДНЯ 15:23 2018-03-27T15:23:24+03:00

На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В среду, 27 марта, завершилась поисковая операция на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, на месте трагедии найдены все фрагменты тел погибших.

Напомним, крупный пожар произошел в Кемерове в воскресенье, 25 марта. Возгорание началось на верхнем этаже четырехэтажного здания. В выходной день в кинозалах и на аттракционах было много детей. По последней информации, жертвами происшествия стали 64 человека, большинство из них - дети.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сказал Бастрыкин президенту России Владимиру Путину на совещании в Кемерове.