2018-03-27T15:35:47+03:00
Спорт

Украинский гимнаст решил выступать за сборную России

Олег Степко уже принял российское гражданство и готовится к своим первым стартам в качестве российского спортсмена
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Украинский спортсмен перешел в сборную РоссииУкраинский спортсмен перешел в сборную РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский гимнаст Олег Степко стал гражданином РФ и выступит на чемпионате России в Казани. Как сообщил личный тренер спортсмена Владимир Кочнев, спортсмен уже принес присягу на верность своей новой родине.

"Он уже является гражданином Российской Федерации, получение паспорта – формальность, это произойдет сегодня или завтра. Ближайшие планы – выступление на чемпионате России в Казани", - сказал Кочнев.

Олег Степко уроженец Запорожской области. Защищал цвета сборной Украины на Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, пишет ТАСС.

В середине марта Минспорта Украины приняло решение запретить украинским спортсменам принимать участие в любых соревнованиях на территории России. Те, кто ослушаются, будут исключаться спортивными федерациями из сборной.

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