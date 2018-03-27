Ученые из Минобороны США показали на видео акустическую пушку

СЕГОДНЯ 15:44 2018-03-27T15:44:02+03:00

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В рамках Объединенной программы нелетальных вооружений США (JNLWD) ученые Минобороны Штатов разработали прототип акустической пушки, которая на расстоянии в десятки километров создает источники очень сильного шума.

Устройство использует фемтосекундный лазер и нанолазер. Первое устройство посылает импульсы, которые создают в воздухе шар плазмы, а второе испускает луч узкого диапазона. Оба лазера направляются в одну точку, где через какое-то время появляется свечение, испускающее оглушающие звуки.

Разработчик утверждают, что им удалось создать источник шума на расстоянии 30 километров от пушки. Нелетальное оружие собираются применять для разгона несанкционированных массовых мероприятий. В дальнейшем оборудование попробуют научить воссоздавать человеческий голос.

Видеозапись испытания акустической пушки опубликовано на видеохостинге YoTube. Пользователи в комментариях к ролику сравнили создаваемый пушкой шум со звуком, который испускает dial-up модем при подключении к интернету, с дабстепом музыканта и диджея Скриллекса и со сломанной игровой приставкой Dandy.