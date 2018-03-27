2018-03-27T15:53:43+03:00
В мире

Американский министр заявил, что к 2028 году армия США будет готова к любой войне

По словам командующего сухопутными войсками США, для достижения этой цели уже вносятся серьезные изменения в доктрину
Екатерина БОЛГОВА
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Американский генерал заявил, что армия США к 2028 году будет готова к ведению любой войныАмериканский генерал заявил, что армия США к 2028 году будет готова к ведению любой войныФото: REUTERS
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Министр армии США (командующий сухопутными войсками) Марк Эспер заявил, что к 2028 году американская армия будет полностью готова к любой войне и достижению в ней решительной победы.

Через 10 лет сухопутным войскам США будет фактически гарантирована победа над любым противником "в любое время и в любом месте", заявил Эспер, выступая в Хантсвилле (штат Алабама) на организованном Ассоциацией Армии США симпозиуме.

Он отметил, что американская армия сможет одновременно сдерживать противников и иметь возможности для ведения иррегулярных военных действий.

"Армия сможет добиться этого благодаря применению современных наземных пилотируемых и беспилотных боевых транспортных средств, самолетов, технических систем и вооружений в комбинации с надежными общевойсковыми формированиями и тактикой", - цитирует министра газета Defense News.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели уже готовятся изменения в доктрину, организацию, обучение и комплектование Сухопутных войск.

Напомним, ранее эксперт Роберт Фарли в статье для журнала The National Interest написал, что Индия, Франция, Россия, США и Китай будут иметь самые мощные армии на планете к 2030 году.

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