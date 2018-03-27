2018-03-27T16:18:19+03:00
В мире

Сербия не будет менять визовый режим с Россией, вступив в шенгенскую зону

В настоящее время между странами действует безвизовый режим
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Сербия традиционно верный союзник РоссииСербия традиционно верный союзник РоссииФото: REUTERS
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После того, как Сербия окажется в шенгенской зоне страна не станет ужесточать визовые требования к гражданам России. Об этом заявил министр труда Сербии Зоран Джорджевич, выступай 27 марта на лекции в МГИМО.

"Скажу абсолютно точно: пока это правительство во главе Сербии, визовый режим не изменится для россиян не при каких условиях", — сказал он, отметив, что Сербия принципиально соблюдает свою позицию и не намерена когда-либо вводить санкции в отношении РФ.

Однако, как именно в таком случае страна собирается регулировать транзит российских и иностранных граждан при их поездках из России в ЕС и обратно, используя Сербию в качестве транзитного государства, министр не уточнил.

Стоит отметить, что Белград традиционно выступает за всеобъемлющее сотрудничество с Москвой и является одним из самых верных союзников российского государства. Срок полномочий нынешнего кабинета министров Сербии истекает в 2020 году.

В настояще время между двумя странами действует безвизовый режим с пребыванием не более 90 дней единовременно.

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