США научит журналистов Украины противодействовать «враждебной риторике Кремля»

СЕГОДНЯ 16:34 2018-03-27T16:34:38+03:00

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Около $35 млн выделит Агентство США по международному развитию (USAID) на пятилетнюю программу повышения профессионализма журналистов Украины. В рамках программы американцы намерены повысить медиаграмотность как сотрудников украинских СМИ, так и политиков, и обычных граждан незалежной.

Кроме того, обучение направлено на усиление демократической пропаганды посредством СМИ и «на противодействие враждебной риторике Кремля в информационном пространстве», сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал, что США выделит Украине $620 млн, из них $200 млн – на военно-техническую помощь. В рамках такой помощи Штаты поставят на вооружение Украины 35 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Причем поставки оплатят сами Штаты.

ЕС тоже финансово поддержал Киев. В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины €32,5 млн на восстановление экономики и развитие регионов. Экономика незалежной находится в критическом положении. Госдолг Украины составляет около 60% ВВП.