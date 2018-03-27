В Хельсинки финны несут цветы к посольству России в знак скорби по жертвам трагедии в Кемерове

СЕГОДНЯ 16:39 2018-03-27T16:39:54+03:00

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В Хельсинки местные жители несут к зданию посольства России в Финляндии цветы и мягкие игрушки в знак скорби по погибшим от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

"После сообщения о трагедии в торговом центре в Кемерове 25 марта 2018 г. многие принесли к посольству цветы, свечи и игрушки. Глубоко благодарим всех, кто выразил таким образом соболезнования", — говорится в сообщении посольства РФ в Финляндии в социальной сети Facebook.

Ранее соболезнования президенту России Владимиру Путину от себя лично и от всего финского народа направил руководитель Финляндии Саули Ниинистё.

25 марта в Кемерове загорелся торговый центр "Зимняя вишня". В результате пожара погибло 64 человека. Полный список жертв трагедии опубликован на сайте региональной администрации. 27 марта МЧС заявило о прекращении поисково-спасательной операции.

Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в России.