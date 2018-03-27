На Украине неизвестные осквернили братскую могилу солдат Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 16:55 2018-03-27T16:55:42+03:00

За последние годы акты вандализма в отношении советских могил на Украине случались неоднократно Фото: REUTERS

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В селе Высшее Соленое Харьковской области неизвестные осквернили братскую могилу солдат Второй мировой войны. Злоумышленники похитили четыре мемориальные чугунные плиты. По данному факту областная полиция возбудила уголовное дело по статье «осквернение места захоронения», сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

«Неизвестные повредили братскую могилу воинов, погибших во время Второй мировой войны, и украли четыре мемориальные чугунные плиты. Сумма материального ущерба устанавливается», - говорится в сообщении полиции.

Подобные акты вандализма случались на Украине неоднократно. Осенью 2017 года в Киеве осквернили Могилу неизвестного солдата, пишет сайт kp.ru. В апреле прошлого года МИД РФ выразил возмущение по поводу осквернения памятника советскому военачальнику Николаю Ватутину в Киеве, на который националисты повесили оскорбительную табличку.