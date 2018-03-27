Лавров заявил о необходимости сделать все, чтобы кемеровская трагедия не повторилась

СЕГОДНЯ 17:03 2018-03-27T17:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Киргизии Эрланом Абдылдаевым, которая состоялась в Ташкенте на полях Международной конференции высокого уровня по Афганистану, поблагодарил своего киргизского коллегу за соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.

При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, как важно принять меры для того, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась. «Президент России Владимир Путин лично занимается организацией всех необходимых работ по оказанию содействия семьям, которые потеряли своих родных, и обеспечению дополнительных мер, которые позволят не допустить повторения подобных случаев», - приводит слова Лаврова сайт МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, и еще 69 пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержаны уже пять человек, в том числе охранник, который отключил систему оповещения при сигнале о возгорании.

В связи со случившимся российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.