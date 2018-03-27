НАТО высылает семь российских дипломатов

СЕГОДНЯ 17:15 2018-03-27T17:17:55+03:00

Однако, как заверил генсек военно-политического блока, сложившаяся ситуация никак не меняет политику альянса в отношении Москвы

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Во вторник, 27 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении организации выслать семь российских дипломатов, и еще трем отказать в аккредитации в постпредстве РФ при альянсе.

«Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников РФ на 10 человек, численность российских сотрудников составит 20 человек», - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Между тем, по словам генсека, высылка российских дипломатов никак не меняет политику НАТО в отношении Москвы. «Мы по-прежнему будем вести двойной подход - оборону и диалог», - заверил глава военно-политического блока.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 26 марта, ряд европейских стран, в том числе Франция, Германия, Латвия, Литва, Эстония и Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов. Западные государства пошли на такой шаг «в знак солидарности с Лондоном» по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля.