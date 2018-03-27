Ученые нашли у человека новый орган

СЕГОДНЯ 17:21 2018-03-27T17:21:29+03:00

За что он отвечает, пока не известно

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Американские ученые во время очередного исследования обнаружили в организме человека новый орган — сети микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов. Открытие было сделано случайно, во время проведения эндоскопии — внутреннего осмотра желудочно-кишечного тракта пациента.

Когда врачи изучали желудочный проток, они обратили внимание, что ткани вокруг него не однородные, как считалось ранее, а пронизаны множеством микроскопических каналов. Эти каналы напоминают обычные капилляры, однако они заполнены жидкостью.

Специалисты решили исследовать организм и установить, есть ли эти каналы и в других частях тела. В частности, специалисты обнаружили похожие образования полости носа. Эксперты предполагают, что этой сетью каналов может быть пронизан весь организм и в ней может содержаться до 1/5 всей жидкости в организме, передает сайт «Дни.ру».