Чижов: каналы связи между Россией и Евросоюзом должны сохраняться
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Как считает постпред нашей страны, несмотря на сложившуюся ситуацию, каналы связи между Москвой и Брюсселем должны оставаться открытыми.
«Как считает президент Европейской комиссии (Жан-Клод Юнкер), я полностью поддерживаю его позицию, каналы связи должны сохраняться. И это как раз то, чем моя постоянная миссия в Брюсселе и я сам занимались на протяжении всех этих лет», - сказал Чижов в интервью телеканалу RT.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 марта Великобритания предписала покинуть страну 23 сотрудникам российской дипмиссии в Лондоне. А 26 марта примеру Соединенного Королевства последовали другие европейские страны, а также США и Канада. В результате в ближайшее время из государств, проявивших «солидарность с Лондоном», в РФ вернутся более 100 дипломатов.