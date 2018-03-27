Чижов: каналы связи между Россией и Евросоюзом должны сохраняться

СЕГОДНЯ 17:50 2018-03-27T17:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Как считает постпред нашей страны, несмотря на сложившуюся ситуацию, каналы связи между Москвой и Брюсселем должны оставаться открытыми.

«Как считает президент Европейской комиссии (Жан-Клод Юнкер), я полностью поддерживаю его позицию, каналы связи должны сохраняться. И это как раз то, чем моя постоянная миссия в Брюсселе и я сам занимались на протяжении всех этих лет», - сказал Чижов в интервью телеканалу RT.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 марта Великобритания предписала покинуть страну 23 сотрудникам российской дипмиссии в Лондоне. А 26 марта примеру Соединенного Королевства последовали другие европейские страны, а также США и Канада. В результате в ближайшее время из государств, проявивших «солидарность с Лондоном», в РФ вернутся более 100 дипломатов.