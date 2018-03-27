2018-03-27T17:50:07+03:00
Политика

Чижов: каналы связи между Россией и Евросоюзом должны сохраняться

Постпред РФ при ЕС прокомментировал выдворение российских дипломатов из европейский стран
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир ЧижовПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир ЧижовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Как считает постпред нашей страны, несмотря на сложившуюся ситуацию, каналы связи между Москвой и Брюсселем должны оставаться открытыми.

«Как считает президент Европейской комиссии (Жан-Клод Юнкер), я полностью поддерживаю его позицию, каналы связи должны сохраняться. И это как раз то, чем моя постоянная миссия в Брюсселе и я сам занимались на протяжении всех этих лет», - сказал Чижов в интервью телеканалу RT.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 марта Великобритания предписала покинуть страну 23 сотрудникам российской дипмиссии в Лондоне. А 26 марта примеру Соединенного Королевства последовали другие европейские страны, а также США и Канада. В результате в ближайшее время из государств, проявивших «солидарность с Лондоном», в РФ вернутся более 100 дипломатов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пользователи Twitter проголосовали за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге
К посольству России в Вене несут букеты цветов в связи с трагедией в Кемерове
Украина отказала Белоруссии в покупке "дочки" Сбербанка
Легковушка на большой скорости врезалась в автобус на Варшавском шоссе в Москве
Около половины украинцев выступили против запрета российских СМИ и соцсестей
Путин и Эрдоган обсудили предстоящий саммит России, Турции и Ирана
Министр инфраструктуры Украины назвал Кубань украинской
В Кемерове в память о жертвах пожара запустили в небо десятки воздушных шаров
Мэй направила Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово
Суд продлил срок задержания управляющей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» назвала ответственного за эвакуацию людей
Граждан Египта, не пришедших на выборы президента, будут штрафовать