2018-03-27T17:54:22+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Суд продлил срок задержания управляющей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Гендиректора торгового центра Надежду Судденок обвиняют в нарушении требований безопасности при оказании услуг
Алексей КАРЕЛИН
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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»Фото: Кирилл ЧАЩИН
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27 марта Заводский районный суд Кемерово продлил срок задержания гендиректора торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежды Судденок до 72 часов. Управляющую обвиняют в нарушении правил противопожарной безопасности при оказании услуг в здании ТЦ.

«Суд рассмотрел ходатайство следственных органов и постановил продлить срок задержания Судденок, обвиняемой по статьям 109, 219 и 238 УК РФ на срок не более 72 часов, то есть до 3.40 (23.40 мск) 29 марта», – передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

28 марта суд выберет меру пресечения для Судденок.

Кроме того, продлен срок задержания техдиректора ТЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева. Всего по делу задержаны пять подозреваемых: директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, сообщает СКР. Всем подозреваемым предъявлены обвинения. Следствие просит об аресте задержанных, передает сайт kp.ru.

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