2018-03-27T18:11:19+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Мэй направила Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово

По последним официальным данным, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Во вторник, 27 марта, посольство Великобритании в России сообщило, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй направила президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Вчера, выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому народу по случаю трагического пожара в Кемерово. Сегодня она направила официальное письмо по этому поводу президенту Путину», - говорится на странице диппредставительства Британии в Facebook.

При этом дипломаты опубликовали и само послание. В частности, в нем говорится, что в настоящее время «в своих мыслях и молитвах» британский народ вместе с семьями погибших в результате ЧП.

«Я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах», - говорится в письме Мэй.

Фото: со страницы посольства Великобритании в России в Facebook

Фото: со страницы посольства Великобритании в России в Facebook

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным, погибли 64 человека, и еще 69 пострадали.

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