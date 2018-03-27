Министр инфраструктуры Украины назвал Кубань украинской

СЕГОДНЯ 18:17 2018-03-27T18:17:53+03:00

Строительство Крымского моста завершено уже на 80%. Фото: REUTERS

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Мост из Тамани в Крым свяжет украинские Крым и Кубань. С таким заявлением выступил уже второй раз министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», - сказал Омелян.

Ровно об этом же Омелян говорил в середине февраля. Тогда глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил Минобразования Украины повысить тираж географических карт, так как познания в географии у граждан незалежной явно дают сбой.

Омелян также заявил, что Керченская переправа причинит Украине ущерб в десятки миллионов гривен.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что украинские радикалы готовят план блокирования Крымского моста, а проехавших по нему намерены заносить в базу данных «Миротворец». В Госдуме угрозы назвали популизмом, рассчитанным на наивность слушателей.

Строительство Крымского моста завершено уже на 80%. В мае строители обещали запустить проезд для легковых автомобилей.