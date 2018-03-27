2018-03-27T18:23:08+03:00
Политика

Путин и Эрдоган обсудили предстоящий саммит России, Турции и Ирана

Во вторник состоялся телефонный разговор главы нашего государства с турецким лидером
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во вторник, 27 марта, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, в ходе этого разговора политики отметили важность дальнейшего развития двусторонних отношений и обсудили предстоящий саммит России, Турции и Ирана.

«Обсужден ход подготовки к предстоящим в начале апреля в Анкаре очередному заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией и второму саммиту государств- гарантов астанинского процесса: России, Турции и Ирана», - уточняется на сайте Кремля.

Кроме того, во время беседы глава Турции выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью 64 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Россия, Турция и Иран проведут трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию 4 апреля. Отмечалось, что мероприятие пройдет в Стамбуле.

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