СЕГОДНЯ 18:44 2018-03-27T18:44:52+03:00

Легковушка на большой скорости врезалась в автобус на Варшавском шоссе в Москве Фото: "КП" Архив

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили об осложнении движения по Варшавскому шоссе в Москве: из-за ДТП, случившегося ранее во вторник, 27 марта, около дома номер 39, было ограничено движение по двум правым полосами в сторону центра.

«ДТП вблизи дома 39 на Варшавском шоссе. Движение по двум правым полосами в сторону центра ограничено. Работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда», - говорится в официальном Twitter ЦОДД.

Между тем в столичном управлении ГИБДД рассказали о самом ДТП. Как выяснилось, ранее во вторник легковой автомобиль на большой скорости влетел в автобус на Варшавском шоссе. В результате аварии водитель легковушки погиб. Между тем пассажиры автобуса и ожидающие на остановке люди не пострадали.

Отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте смертельное ДТП с автобусом «Барнаул - Горно-Алтайск» произошло в Троицком районе Алтайского края. Тогда виновником аварии стал водитель легковушки.