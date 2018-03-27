К посольству России в Вене несут букеты цветов в связи с трагедией в Кемерове

СЕГОДНЯ 19:05 2018-03-27T19:05:15+03:00

В Кемерово шлют соболезнования со всего мира Фото: REUTERS

Австрийская столица, как и вся страна скорбит вместе с россиянами, отметили в российском посольстве

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В Вене к посольству России в Австрии местные жители несут цветы, детские мягкие игрушки и зажигают свечи. Жители австрийской столицы таким образом выражают свою скорбь и сочувствие семьям и родным погибший в жутком пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Жители Вены, простые и состоятельные австрийцы, наши соотечественники, проживающие в столице Австрии, граждане стран СНГ, несут цветы к зданию посольства и соболезнуют семьям всех, кого затронула эта страшная трагедия», — рассказал пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.

За последние два дня у зданий российских димписий в ряде мировых держав появилось множество цветов. Скорбящие приносят цветы и зажигают поминальные лампады.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, свои соболезнования от имени всего народа альпийской республики президенту России Владимиру Путину выразил канцлер Автрии Себастьян Курц.

Трагедия в Кемерове разыгралась 25 марта. В ТЦ «Зимняя вишня» произошло возгорание на последнем этаже. В считанные минуты огонь распространился по всему периметру торгового комплекса. В результате пожара погибло 64 местных жителя, среди которых подавляющее большинство дети.

В России 28 марта объявлено общенациональным днем траура.