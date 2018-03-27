2018-03-27T19:43:27+03:00
Спорт

Первый тайм матча Россия - Франция завершился со счетом 1:0 в пользу французов

Единственный, пока что, гол в матче забил Килиан Мбаппе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Килиан Мбаппе забил первый гол в ворота сборной России.Килиан Мбаппе забил первый гол в ворота сборной России.Фото: REUTERS
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В Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове завершился первый тайм контрольной игры Россия - Франция. Итогом первых 45 минут поединка стал счет 1:0 в пользу команды Франции. Единственный, пока что, гол на 41-й минуте матча забил форвард сборной Франции клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. В матче наступил перерыв и через 15 минут встреча будет возобновлена. Напомним, что ранее стало известно, что в стартовом составе сборной России появится Андрей Лунев в воротах.

Встреча Россия - Франция началась в 18:50 в Санкт-Петербурге. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Франция.

Напомним, что сборная России ранее, 23 марта, сыграла товарищеский матч с командой Бразилии. В поединке, который состоялся на стадионе "Лужники" в Москве, выиграли бразильцы со счетом 3:0.

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