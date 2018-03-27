Цены на новые iPad: Apple представила свой самый бюджетный планшет для студентов в 2018 году

СЕГОДНЯ 19:53 2018-03-27T20:17:27+03:00

Цены на новые iPad для студентов и обычных покупателей будут отличаться

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Стали известны цены на новый iPad, который компания Apple представила во вторник, 27 марта, в Чикаго. Речь идет о 9,7-дюймовом планшете с поддержкой стилуса Apple Pencil, предназначенном специально для школьников и студентов.

Так, для учащихся цена гаджета составит 299 долларов (еще 89 долларов нужно будет доплатить за стилус), обычным же покупателям придется выложить за устройство 329 долларов, а за «электронную ручку» - 99 долларов. Таким образом, это самый дешевый планшет в линейке Apple.

Кстати, напомним, наш корреспондент ведет прямую онлайн-трансляцию с «секретной» презентации Apple, которая проходит 27 марта 2018 года в колледже Lane Tech College Prep в Чикаго. Стоит отметить, что приглашения на презентацию разослали ограниченному кругу журналистов.

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