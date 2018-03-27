Трамп обсудил с Макроном и Меркель высылку российских дипломатов

СЕГОДНЯ 20:13 2018-03-27T20:13:34+03:00

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Во вторник, 27 марта, президенты США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, лидеры двух стран обсудили массовую высылку российских дипломатов. Кроме того, политики поговорили о необходимости укрепления сотрудничества с Турцией для разрешения ситуации в Сирии и о противодействии «нечестной торговой политике Китая».

Также во вторник Трамп пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как отмечается в сообщении Белого дома, собеседники «высоко оценили» совместные действия стран ЕС, Канады и США в вопросе высылки российских дипломатов «в знак солидарности с Лондоном» по делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 26 марта, ряд европейских стран, а также США и Канада приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов. А 27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении альянса выслать семь российских дипломатов, и еще трем отказать в аккредитации в постпредстве РФ при военно-политическом блоке.