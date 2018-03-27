Госдума поддержала компенсацию взносов за капремонт для пенсионеров, живущих с инвалидами

27 Март 20:34 2018-03-27T20:34:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 27 марта, Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном или частичном освобождении от платы за капремонт пенсионеров, достигших 70 и 80 лет и живущих с инвалидами I и II групп.

Так, документ предусматривает внесение поправок в Жилищный кодекс России. Как ожидается, в случае вступления этих поправок в силу льготы при уплате взносов за капитальный ремонт будут положены не только одиноко проживающим пенсионерам, но и тем пенсионерам, которые живут в квартире вместе с инвалидами, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее нижняя палата российского парламента уже приняла закон, дающий регионам право предоставлять одиноким пожилым людям, достигшим 70 и 80 лет, компенсацию на капремонт в размере 50% и 100% соответственно. Однако этот документ не предусматривал никаких льгот для пенсионеров, проживающих с инвалидами.