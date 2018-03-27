Театры, музеи, кинотеатры и библиотеки проверят на противопожарную безопасность

27 Март 21:04 2018-03-27T21:04:24+03:00

Во всех культурных учреждениях страны пройдут учения и проверки состояния систем пожарной сигнализации

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Решение о проверке всех учреждений, подведомственных Минкультуры России, было принято на совещании под председательством первого замминистра культуры Владимира Аристархова. Итогом стало письмо с поручением в возможно короткий срок провести проверку состояния систем пожарной сигнализации, а также противопожарные учения, которое направили всем руководителям театров, кинотеатров, библиотек, цирков и досуговых центров.

«В целях предотвращения возможности возникновения пожара в учреждениях культуры, в том числе в местах массового скопления людей, руководители подведомственных организаций в возможно короткий срок должны спланировать и провести проверку состояния и готовности к применению систем пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, наличия планов эвакуации; готовность к использованию эвакуационных выходов, исправности систем противопожарной защиты и дымоудаления», - сказал Владимир Аристархов.

Помимо этого, все учреждения должны будут совместно с МЧС провести учения по действиям в случае возникновения пожара, чтобы отработать эффективную эвакуации посетителей, учащихся и сотруднико, проверку путей подъезда пожарных машин и точек подключения для подачи воды.

О выполненных мероприятиях руководители подведомственных учреждений должны доложить в профильные департаменты Минкультуры России до 27 апреля.