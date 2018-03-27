27 Март 21:21 2018-03-27T21:21:04+03:00

При этом в Брюсселе заверили, что остаются привержены развитию отношений с Москвой

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Во вторник, 27 марта, стало известно, что Бельгия вышлет одного российского дипломата «в знак солидарности с Лондоном» по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Как выяснилось, один представитель РФ должен покинуть территорию королевства в течение 14 дней.

По словам бельгийского премьер-министра Шарля Мишеля, такое решение было принято по итогам экстренного заседания правительства. «Мы приняли решение лишить аккредитации одного российского дипломата, но мы остаемся привержены развитию отношений с РФ», - приводит слова Мишеля La Libre.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 26 марта, США объявили о высылке 60 российских дипломатов. Кроме того, о выдворении сотрудников дипмиссий нашей страны также заявили Франция, Германия и еще целый ряд стран ЕС. Принято аналогичные меры решили и Канада с Австралией.