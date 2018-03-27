Трамп продлил на год действие санкций за кибератаки против США
Во вторник, 27 марта, президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций за кибератаки против Соединенных Штатов. Речь идет об ограничениях, действующих в том числе и против России.
Как говорится в специальном уведомлении Белого дома, вредоносная активность в киберпространстве «продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для нацбезопасности, внешней политики и экономики» США. «Поэтому я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13694, дополненным указом 13757», - приводит слова Трампа сайт Белого дома.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, указ 13694 был подписан еще 1 апреля 2015 года и давал право Минфину блокировать любые активы неугодных Вашингтону киберпреступников на территории страны и отрезать их от американской финансовой системы. А в конце декабря 2016 года этот документ был дополнен новыми положениями: действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США.
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