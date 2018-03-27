Трамп продлил на год действие санкций за кибератаки против США

27 Март 21:39 2018-03-27T21:39:29+03:00

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Во вторник, 27 марта, президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций за кибератаки против Соединенных Штатов. Речь идет об ограничениях, действующих в том числе и против России.

Как говорится в специальном уведомлении Белого дома, вредоносная активность в киберпространстве «продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для нацбезопасности, внешней политики и экономики» США. «Поэтому я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13694, дополненным указом 13757», - приводит слова Трампа сайт Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, указ 13694 был подписан еще 1 апреля 2015 года и давал право Минфину блокировать любые активы неугодных Вашингтону киберпреступников на территории страны и отрезать их от американской финансовой системы. А в конце декабря 2016 года этот документ был дополнен новыми положениями: действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США.