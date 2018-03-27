Небензя: только РФ выполняет резолюцию Совбеза ООН по оказанию помощи Сирии

27 Март 21:58 2018-03-27T21:58:54+03:00

По данным дипломата, за последний месяц из Восточной Гуты удалось эвакуировать почти 121 тысячу человек

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая во вторник, 27 марта, на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, заявил, что в ряде районов Сирии сохраняется непростая гуманитарная обстановка. При этом, как заметил дипломат, только Россия выполняет резолюцию 2401СБ ООН об установлении перемирия в арабской республике для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации мирных жителей из осажденной Восточной Гуты.

«Да, может быть, это кому-то не нравится, но мы, по факту, единственные, кто предпринимает конкретные усилия по выполнению резолюции 2401», - сказал Небензя.

Также он отметил, что за последний месяц из Восточной Гуты удалось эвакуировать почти 121 тысячу человек. Причем, по словам постпреда, мирные граждане продолжают покидать подконтрольную боевикам территорию.

«Только за последние сутки Думу покинули более 520 мирных жителей. Российскими специалистами для них организована раздача горячего питания, продовольственных наборов, а также бутилированной питьевой воды», - приводит слова дипломата «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 27 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза. Между тем долгое время мирным жителям не удавалось покинуть район из-за обстрелов со стороны боевиков. Однако вскоре нашим военным удалось наладить выход мирных граждан.