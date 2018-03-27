США ожидают, что больше стран примет решение выслать российских дипломатов

27 Март 22:23 2018-03-27T22:23:28+03:00

Между тем, как заметили в Белом доме, к Вашингтону в этом деле присоединилось уже «беспрецедентное количество государств»

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В Вашингтоне ожидают, что к решению американских властей выслать российских дипломатов присоединятся больше государств. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что примеру США в этом вопросе уже последовало «беспрецедентное количество стран».

«Соединенные Штаты вместе с более чем 25 другими странами активизировали свои действия и приняли меры (по высылке российских дипломатов). И мы ожидаем увидеть, что и другие страны последуют за нами в этом направлении», - цитирует представителя американской администрации ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 26 марта, США объявили о высылке 60 российских дипломатов. Речь идет о 46 сотрудниках посольства в Вашингтоне, двух работниках генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН.

Кроме того, о выдворении сотрудников дипмиссий нашей страны также заявили еще более 25 стран, в том числе Германия, Канада, Польша, Франция и Австралия.