2018-03-27T22:41:46+03:00
В мире

СМИ: израильский премьер Биньямин Нетаньяху попал в больницу

По некоторым данным, у политика высокая температура и сильный кашель
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Во вторник, 27 марта, появилась информация о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу. По некоторым данным, в настоящее время политик находится под присмотром врачей в клинике «Хадасса» в Иерусалиме, куда он обратился с жалобами на высокую температуру и сильный кашель.

«Премьер-министр сейчас проходит серию проверок в клинике "Хадасса" в Иерусалиме. Нетаньяху прибыл туда с симптомами жара и кашля», -сообщает местная радиостанция «Кан».

Как рассказали журналистам медики, причиной госпитализации Нетаньяху стал рецидив простудного заболевания: дело в том, что две недели назад глава правительства еврейского государства не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления после болезни.

Отметим, это уже не первое попадание Нетаньяху в больницу. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе 2013 года премьер-министра Израиля экстренно доставили в одно из медучреждений Иерусалима. Тогда он жаловался на острую боль в области живота.

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