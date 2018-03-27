27 Март 23:01 2018-03-27T23:01:05+03:00

С 2019 года все дети от трех лет будут обязаны получать дошкольное образование во Франции

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Во вторник, 27 марта, французский лидер Эммануэль Макрон объявил о том, что с сентября следующего года дошкольное образование во Франции станет обязательным. Так, с 2019 года все дети от трех лет будут обязаны ходить в детские сады.

Как ожидается, данная мера позволит повысить роль дошкольных учреждений в образовательной системе страны.

Между тем, по словам экспертов, это решение главы Пятой республики является больше символическим, так как в настоящее время детсады и так уже посещает почти 98% трехлетних французов, пишет Le Monde.

Кстати, стоит отметить, что Франция стала второй европейской страной, в которой дети должны начинать получать образование в возрасте трех лет. До этого момента такие правила были только в Венгрии.