Дошкольное образование во Франции станет обязательным
Во вторник, 27 марта, французский лидер Эммануэль Макрон объявил о том, что с сентября следующего года дошкольное образование во Франции станет обязательным. Так, с 2019 года все дети от трех лет будут обязаны ходить в детские сады.
Как ожидается, данная мера позволит повысить роль дошкольных учреждений в образовательной системе страны.
Между тем, по словам экспертов, это решение главы Пятой республики является больше символическим, так как в настоящее время детсады и так уже посещает почти 98% трехлетних французов, пишет Le Monde.
Кстати, стоит отметить, что Франция стала второй европейской страной, в которой дети должны начинать получать образование в возрасте трех лет. До этого момента такие правила были только в Венгрии.