Госдеп назвал «смехотворными» слова Лаврова о высылке Западом российских дипломатов

СЕГОДНЯ 00:13 2018-03-28T00:13:32+03:00

В ведомстве подчеркнули, что США присоединились к действиям Великобритании из солидарности

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Соединенные Штаты отрицают свое давление на страны Запада в вопросе высылки российских дипломатов. Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, заявления главы МИД России Сергея Лаврова по этому поводу являются "смехотворными".

Ранее министр заявил, что страны европы приняли решение выслать дипломатов РФ из-за "колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене".

"Это действия, начатые Великобританией после покушения на убийство британского подданного и его дочери на британской земле. США, как и многие другие, выступили в защиту и из солидарности с нашим союзником. Этот комментарий был просто смехотворным", - сказала она.

Науэрт не ответила, планирует ли Вашингтон в ближайшее время вести переговоры с Москвой об организации контактов на высоком уровне. Она не стала делать предположений по вопросу применения США новых мер в отношении России, если Москва ответит на нынешние демарши Вашингтона, передает ТАСС.

"Я не буду отвечать на гипотетические вопросы", - подчеркнула представитель Госдепа.

Как писал сайт kp.ru, после того, как Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломата, ряд стран Евросоюза последовали его примеру. По четыре дипломата высылают Германия, Франция, Польша и Канада. Чехия, Литва - трех, Дания, Нидерланды, Италия, Испания, Албания - двух, Швеция, Финляндия, Хорватия, Румыния, Эстония и Латвия - по одному. США приняли решение выслать из страны 60 сотрудников посольства, консульств и представительств России.