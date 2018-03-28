США назвали условия для улучшения отношений с Россией
Вашингтон готов делать шаги для улучшения отношений с Россией, но только если Россия возьмет на себя ответственность за инцидент в Солсбери с отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
«Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», — сказала она.
При этом представитель Госдепа отметила, что сама не видела доказательств причастности РФ к этой атаке, но заверила, что такая работа с Великобританией ведется через разведслужбы. Однако точно сказать, получали ли США конкретные доказательства из Лондона, Науэрт не смогла, передает РИА Новости.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 4 марта в городе Солсбери на скамейке в парке были найдены 66-летний российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия в бессознательном состоянии. Британские власти почти сразу заявили, что за атакой стоит Кремль.
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