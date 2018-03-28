2018-03-28T02:25:49+03:00
В мире

СМИ: Цукерберг выступит в Конгрессе 12 апреля

Глава Facebook даст показания по скандалу с Cambridge Analytica
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава компании Facebook Inc. Марк ЦукербергГлава компании Facebook Inc. Марк ЦукербергФото: REUTERS
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Исполнительный директор Facebook Inc. Марк Цукерберг будет давать показания перед Комитетом по энергетике и торговле в Палате представителей США 12 апреля. Об этом сообщил представитель Конгресса.

При этом конгрессмен от республиканцев Елена Эрнандес заявила, что комитет «продолжает работать с Facebook, чтобы определить день и время», когда основатель соцсети выступит в Конгрессе, передает агентство Bloomberg.

Цукерберг должен будет ответить на вопросы, связванные со скандалом с аналитической компанией Cambridge Analytica, которую обвиняют в использовании данных 50 миллионов пользователей соцсети для построения стратегии президентской кампании Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Цукерберг отказался лично выступить на заседании британского парламента по вопросу о сборе сведений о пользователях соцсети компанией Cambridge Analytica.

Как рассказывал сайт kp.ru, в США был подан иск против Facebook, связанный с этим скандалом. Заявление подписали инвестор по имени Фан Юан, а также лица, которые могли понести финансовые потери из-за скандала: за два дня акции Facebook обрушились более, чем на 7%. На прошлой неделе суд Великобритании разрешил провести обыски в офисах Cambridge Analytica.

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