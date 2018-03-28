Посольство опровергло заявления Лондона об антибританских настроениях в России

СЕГОДНЯ 02:49 2018-03-28T02:49:38+03:00

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Среди населения России нет антибританских настроений. С таким заявлением выступило российское посольство в Лондоне.

В дипмиссии узнали о том, что некоторых британских студентов, планирующих поездку в Россию, запугивают антибританскими настроениями, а также возможной агрессией по отношению к ним из-за гражданства Соединенного Королевства.

«Несмотря на политические трения и разногласия, причиной для которых послужили недружественные действия британского правительства, отношение россиян к британскому народу остается позитивным и радушным», — заверили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что официальные британские лица делают такие заявления в свете антироссийской кампании, развязанной британским правительством. Они призвали британцев приезжать в Россию и самим увидеть разницу между тем, как нашу страну изображают, «и какая она в реальности», передает РИА Новости.

«В России рады британцам – туристам, тем, кто приезжает в рамках культурных обменов, и, конечно, гостям чемпионата мира по футболу», - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, фициальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нынешние действия Великобритании, бездоказательно обвиняющей нашу страну по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля и пытающейся заручиться международной поддержкой, «черным пиаром» мирового масштаба.