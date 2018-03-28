Минкультуры призывает отменить все развлекательные мероприятия в день траура

СЕГОДНЯ 03:25 2018-03-28T03:25:18+03:00

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Учреждениям, подведомственным министерству культуры России, рекомендовано отменить в своих стенах проведение развлекательных мероприятий в день траура по жертвам пожара в Кмерове. Об этом говорится в телеграмме за подписью главы Минкульта Владимира Мединского.

В ней сказано, что в связи с трауром, объявленным 28 марта 2018 года, ведомство призывает отменить все цирковые мероприятия, «а также воздержаться от проведения мероприятий, носящих увеселительный характер». Рекомендации также относятся и к региональные и муниципальным учреждениям, таким как цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи, передает Интерфакс.

Как рассказывал сайт kp.ru, 25 марта в городе Кемерове в кинозалах ТРЦ "Зимняя вишня" в произошел пожар. В воскресенье на сеансы пришли много детей, а также семей. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Госпитализированы 69 пострадавших. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести.