Минкультуры призывает отменить все развлекательные мероприятия в день траура
Учреждениям, подведомственным министерству культуры России, рекомендовано отменить в своих стенах проведение развлекательных мероприятий в день траура по жертвам пожара в Кмерове. Об этом говорится в телеграмме за подписью главы Минкульта Владимира Мединского.
В ней сказано, что в связи с трауром, объявленным 28 марта 2018 года, ведомство призывает отменить все цирковые мероприятия, «а также воздержаться от проведения мероприятий, носящих увеселительный характер». Рекомендации также относятся и к региональные и муниципальным учреждениям, таким как цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи, передает Интерфакс.
Как рассказывал сайт kp.ru, 25 марта в городе Кемерове в кинозалах ТРЦ "Зимняя вишня" в произошел пожар. В воскресенье на сеансы пришли много детей, а также семей. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Госпитализированы 69 пострадавших. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести.
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