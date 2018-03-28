В канадском Калгари неизвестный выстрелил в женщину-полицейского

СЕГОДНЯ 03:59 2018-03-28T04:00:00+03:00

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Женщина - плицейский была ранена в одном из спальных районов на северо-востоке канадского города Калгари. В полиции города сообщили, что офицер доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает CBC News, наряд полиции прибыл после сообщения о том, что вооруженный мужчина пытался отобрать у автовладельца ключи от его машины. Злоумышленнику пришлось бежать, он открыл стрельбу по правоохранителям.

Когда одна из женщин-полицейских упала на землю, а вторая начала вызывать помощь, преступник успел забаррикадировался в гараже. Во время его перестрелки с полицией, в гараже начался пожар. По словам начальника полиции Роджера Чаффи, когда огонь погас, на его месте нашли тело нападавшего.

В полиции уверены, что у преступника не было сообщников. Кроме того, Чафи отметил, что такого инцидента в Калгари не было ни разу за последние 25 лет.