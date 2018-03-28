2018-03-28T06:07:18+03:00
Политика

Лондон призвал Запад пересмотреть концепцию сдерживания России

Британские военачальники предлагают использовать современные технологии
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Великобритания призвала изменить концепцию сдерживания РоссииВеликобритания призвала изменить концепцию сдерживания РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министерство обороны Великобритании призывает все страны Запада пересмотреть концепцию сдерживания России в свете реалий сегодняшнего дня. Такое заявление сделали постоянный секретарь ведомтсва Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер.

«Сдерживание как принцип не менялось со времен холодной войны. Оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального действия перевешивают потенциальные выгоды», - сказал Мессенджер.

Британские военачальники находятся с визитом в Вашингтоне, где проводят переговоры с Пентагоном. Они уверены, что западным странам нужно быть готовыми реагировать, когда «есть стабильная «серая зона» какого-либо государства», передает ТАСС.

«Не обязательно нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию. Нужно быть в состоянии использовать современные технологии», - подчеркнул британский военный чиновник.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении организации выслать семь российских дипломатов, и еще трем отказать в аккредитации в постпредстве РФ при альянсе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Подведены итоги голосования за закрытие консульства США в России
В Конгресс США от Южной Каролины баллотируется клоун
Си Цзиньпин пигласил Ким Чен Ына снова посетить Китай
Мавзолей Ленина и Красную площадь закроют для посещений 31 марта
В швейцарском озере нашли ботинок возрастом пять тысяч лет
В канадском Калгари неизвестный выстрелил в женщину-полицейского
Минкультуры призывает отменить все развлекательные мероприятия в день траура
Посольство опровергло заявления Лондона об антибританских настроениях в России
СМИ: Цукерберг выступит в Конгрессе 12 апреля
США назвали условия для улучшения отношений с Россией
Госдеп назвал «смехотворными» слова Лаврова о высылке Западом российских дипломатов
СМИ Южной Кореи подтвердили визит Ким Чен Ына в Китай
США потребовали от российских дипломатов покинуть Сиэтл до 25 апреля
Дошкольное образование во Франции станет обязательным
СМИ: израильский премьер Биньямин Нетаньяху попал в больницу
США ожидают, что больше стран примет решение выслать российских дипломатов
Небензя: только РФ выполняет резолюцию Совбеза ООН по оказанию помощи Сирии
Трамп продлил на год действие санкций за кибератаки против США
Бельгия вышлет одного российского дипломата
Театры, музеи, кинотеатры и библиотеки проверят на противопожарную безопасность
СКР оценит действия Евгения Вольнова - украинского пранкера, запустившего ложную информацию о количестве жертв в Кемерове