Лондон призвал Запад пересмотреть концепцию сдерживания России

СЕГОДНЯ 06:07 2018-03-28T06:07:18+03:00

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Министерство обороны Великобритании призывает все страны Запада пересмотреть концепцию сдерживания России в свете реалий сегодняшнего дня. Такое заявление сделали постоянный секретарь ведомтсва Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер.

«Сдерживание как принцип не менялось со времен холодной войны. Оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального действия перевешивают потенциальные выгоды», - сказал Мессенджер.

Британские военачальники находятся с визитом в Вашингтоне, где проводят переговоры с Пентагоном. Они уверены, что западным странам нужно быть готовыми реагировать, когда «есть стабильная «серая зона» какого-либо государства», передает ТАСС.

«Не обязательно нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию. Нужно быть в состоянии использовать современные технологии», - подчеркнул британский военный чиновник.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении организации выслать семь российских дипломатов, и еще трем отказать в аккредитации в постпредстве РФ при альянсе.