2018-03-28T06:53:50+03:00
Политика

Подведены итоги голосования за закрытие консульства США в России

Большинство россиян выбрали американское диппредставительство в Санкт-Петербурге
Юлия ДИВЕЕВА
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Посольство РФ в ВашингтонеПосольство РФ в ВашингтонеФото: СОЦСЕТИ
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В Twitter подвели итоги голосования за закрытие консульства США. Пользователи выбрали, в каком из российских городов закроют американское диппредставительство.

Опрос был организован дипломатами посольства РФ в Вашингтоне. На выбор россиянами предложили консульства во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Голосование велось в течение суток, в нем приняли участие 57,5 тысячи человек, а пост ретвитнули около 2,9 тысячи раз

Оказалось, что около половины россиян (47%) считают, что генконсульство США в Санкт-Петербурге можно безболезненно закрыть. За диппредставительство в Екатеринбурге отдали голоса 35% участников, и 18% согласны, чтобы закрыли американскую дипмиссию во Владивостоке.

Итоги голосования в твиттере посольства РФ в США Фото: СОЦСЕТИ

Итоги голосования в твиттере посольства РФ в СШАФото: СОЦСЕТИ

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник Вашингтон объявил о своем решении поддержать позицию Великобритании по делу Сергея Скрипаля и выслать из США 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии ООН. Кроме того, до первого апреля будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле. Россия пообещала дать адекватный ответ на действия американских властей.

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