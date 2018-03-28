"Нафтогаз" назвал решение ФРГ по "Северному потоку -2" ожидаемым

СЕГОДНЯ 07:44 2018-03-28T07:44:28+03:00

На Украине считают, что справиться с последствиями строительства данного трубопровода позволит реформа газового рынка

Изменить размер текста: A A

В руководстве украинской компании "Нафтогаз" назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство "Северного потока - 2" неприятным, но вполне ожидаемым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях корпорации.

"Это неприятно, но довольно прогнозируемо. <...> Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам - это завершить реформу газового рынка. Борьба продолжается", - говорится в сообщении в Facebook.

При этом в корпорации подчеркивают, что власти ФРГ расценивают "Северный поток - 2" в качестве "исключительно коммерческого" проекта, который ограничивается интересами отдельный компаний. Между тем, по мнению "Нафтогаза", это не снимает "рисков для энергетической и национальной безопасности Европы".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Германия разрешила компании Nord Stream 2 строить газопровод в своей исключительной экономической зоне.

Напомним, что "Северный поток - 2" российского "Газпрома" должен связать Россию и ФРГ по дну Балтийского моря. Старт поставок планируется уже в конце следующего года.