2018-03-28T07:44:28+03:00
Политика

"Нафтогаз" назвал решение ФРГ по "Северному потоку -2" ожидаемым

На Украине считают, что справиться с последствиями строительства данного трубопровода позволит реформа газового рынка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Газопровод свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моряГазопровод свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моряФото: REUTERS
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В руководстве украинской компании "Нафтогаз" назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство "Северного потока - 2" неприятным, но вполне ожидаемым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях корпорации.

"Это неприятно, но довольно прогнозируемо. <...> Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам - это завершить реформу газового рынка. Борьба продолжается", - говорится в сообщении в Facebook.

При этом в корпорации подчеркивают, что власти ФРГ расценивают "Северный поток - 2" в качестве "исключительно коммерческого" проекта, который ограничивается интересами отдельный компаний. Между тем, по мнению "Нафтогаза", это не снимает "рисков для энергетической и национальной безопасности Европы".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Германия разрешила компании Nord Stream 2 строить газопровод в своей исключительной экономической зоне.

Напомним, что "Северный поток - 2" российского "Газпрома" должен связать Россию и ФРГ по дну Балтийского моря. Старт поставок планируется уже в конце следующего года.

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