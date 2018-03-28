Мэй придется доказывать свои обвинения перед почти 160 странами

СЕГОДНЯ 08:05 2018-03-28T08:05:45+03:00

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Почти 160 стран, не входящих в состав западного блока, отказываются верить в бездоказательные обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, касающиеся якобы причастности России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.

"Даже если госпожа Мэй говорит, что она абсолютно убеждена в том, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, ей придется представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, которые не являются членами западного блока. Очевидно, что никто в остальном мире не примет британских слов на веру", - передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что, несмотря на слухи об антибританских настроениях в нашей стране, отношение россиян к гражданам королевства остается позитивным. Это касается как туристов и студентов, так и бизнесменов.

Дипломаты призывают британцев посетить Россию в качестве гостей чемпионата мира по футболу и открыть для себя разницу между тем, как нашу страну изображают в Соединенном Королевстве, и какой она является на самом деле.