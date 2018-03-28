2018-03-28T08:05:45+03:00
Политика

Мэй придется доказывать свои обвинения перед почти 160 странами

Члены западного блока не готовы принимать слова британских властей на веру, заявили в посольстве России в Лондоне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В посольстве РФ в Лондоне опровергли слухи об антибританских настроениях среди наших гражданВ посольстве РФ в Лондоне опровергли слухи об антибританских настроениях среди наших гражданФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Почти 160 стран, не входящих в состав западного блока, отказываются верить в бездоказательные обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, касающиеся якобы причастности России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.

"Даже если госпожа Мэй говорит, что она абсолютно убеждена в том, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, ей придется представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, которые не являются членами западного блока. Очевидно, что никто в остальном мире не примет британских слов на веру", - передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что, несмотря на слухи об антибританских настроениях в нашей стране, отношение россиян к гражданам королевства остается позитивным. Это касается как туристов и студентов, так и бизнесменов.

Дипломаты призывают британцев посетить Россию в качестве гостей чемпионата мира по футболу и открыть для себя разницу между тем, как нашу страну изображают в Соединенном Королевстве, и какой она является на самом деле.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдеп назвал Россию "чудовищем из морских глубин"
Премьера Израиля выписали из больницы
"Нафтогаз" назвал решение ФРГ по "Северному потоку -2" ожидаемым
Япония ждет объяснений от Китая из-за визита в страну Ким Чен Ына
«Калашников» купит 60% акций разработчика кораблей «Буран»
Погода в Москве на 28 марта 2018 года: в столице ожидается минусовая температура
Подведены итоги голосования за закрытие консульства США в России
В Конгресс США от Южной Каролины баллотируется клоун
Лондон призвал Запад пересмотреть концепцию сдерживания России
Си Цзиньпин пигласил Ким Чен Ына снова посетить Китай
Мавзолей Ленина и Красную площадь закроют для посещений 31 марта
В швейцарском озере нашли ботинок возрастом пять тысяч лет
В канадском Калгари неизвестный выстрелил в женщину-полицейского
Минкультуры призывает отменить все развлекательные мероприятия в день траура
Посольство опровергло заявления Лондона об антибританских настроениях в России
СМИ: Цукерберг выступит в Конгрессе 12 апреля
США назвали условия для улучшения отношений с Россией
Госдеп назвал «смехотворными» слова Лаврова о высылке Западом российских дипломатов
СМИ Южной Кореи подтвердили визит Ким Чен Ына в Китай
США потребовали от российских дипломатов покинуть Сиэтл до 25 апреля
Дошкольное образование во Франции станет обязательным
СМИ: израильский премьер Биньямин Нетаньяху попал в больницу
США ожидают, что больше стран примет решение выслать российских дипломатов
Небензя: только РФ выполняет резолюцию Совбеза ООН по оказанию помощи Сирии
Трамп продлил на год действие санкций за кибератаки против США
Бельгия вышлет одного российского дипломата
Театры, музеи, кинотеатры и библиотеки проверят на противопожарную безопасность
СКР оценит действия Евгения Вольнова - украинского пранкера, запустившего ложную информацию о количестве жертв в Кемерове