Люксембург отзывает своего посла в России для консультаций

СЕГОДНЯ 09:50 2018-03-28T09:50:42+03:00

Ранее власти страны заявили, что не собираются присоединяться к высылке дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"

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Власти Люксембурга приняли решение об отзыве своего посла в России для консультаций с правительством.

Об этом сообщило агентство Bloomberg без упоминания подробностей.

Между тем, ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об отсутствии у властей планов присоединяться к странам, которые высылают российских дипломатов в связи с расследованием дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, что первыми выслать сотрудников нашей дипмиссии решили именно в Великобритании, где РФ продолжают бездоказательно обвинять в причастности к покушению на убийство. Тогда из королевства были выдворены 23 наших дипломата вместе со своими семьями - всего около 80 человек. Москва приняла ответные меры и также объявила персонами нон-грата аналогичное количество сотрудников британского диппредставительств, сообщал ранее сайт kp.ru.

Вскоре после этого несколько десятков других стран заявили о высылке российских дипломатов. В их числе США, которые решили выдворить из страны рекордное количество наших представителей - 60 человек, а также Украина, Германия, Канада, Франция и другие.

Не поддались истерической волне лишь десять стран Европейского союза, в числе которых Болгария, Австрия, Бельгия, Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Словения, Словакия и тот же Люксембург.