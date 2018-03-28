2018-03-28T10:20:37+03:00
Экономика

Больше 2 трл рублей невозвратных долгов списали россиянам

Высокая нагрузка на приставов не позволяет им полноценно заниматься делами
Алексей КАРЕЛИН
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За 2017 год закрыли 16,9 млн дел в отношении неплательщиков по кредитам.За 2017 год закрыли 16,9 млн дел в отношении неплательщиков по кредитам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За 2017 год россиянам списали больше 2 трлн рублей невозвратных долгов, закрыли 16,9 млн исполнительных производств в отношении неплательщиков по кредитам. Как объяснили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), высокая нагрузка не позволяет приставам полноценно заниматься каждым делом. Кроме того, рост числа прекращенных дел связаны с падением реальных доходов граждан и ростом кредитования.

В 2016 году было приставы списали 14,3 млн дел на 1,9 трлн рублей. В 2017 году кредитов стали брать на 13% больше, до 12 трлн рублей, а реальные доходы упали на 1,7%, пишут «Известия». Средний размер долга по кредиту тоже вырос – на 34%, до 1,7 млн рублей. В прошлом году приставы не смогли взыскать долги в 85% судебных дел, а в начале 2018 года – 90%.

Как сообщал сайт kp.ru, информация о списании большого количества долгов поступила еще в июле 2017 года. Тогда шла речь об 1 трлн рублей, и ФССП отвергла возможность таких действий.

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