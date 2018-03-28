Пушков назвал "Северный поток - 2" новой целью атаки на Россию

СЕГОДНЯ 10:31 2018-03-28T10:31:38+03:00

По мнению сенатора, сейчас отдельные страны пытаются подвести нашу страну под санкции, чтобы сорвать строительство газопровода

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Российский проект по строительству газопровода "Северный поток - 2", который должен соединить РФ и Германию, является одной из новых целей массированной атаки на нашу страну. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Северный поток - 2" - одна из целей нового раунда массированной атаки на Россию. Задача-максимум - подвести под санкции и сорвать проект. Cui prodest (кому выгодно)", - написал сенатор в своем микроблоге в твиттере.

Пушков уверен, что отдельные страны попытаются использовать проект в качестве новой цели для очередной атакиФото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что ФРГ разрешила компании Nord Stream 2 проводить газопровод в своей исключительной экономической зоне.

Между тем, в украинском "Нафтогазе" такое решение назвали неприятным, но довольно ожидаемым, а также подчеркнули, что "Северный поток - 2" несет "риски для энергетической и национальной безопасности Европы".

Такого же мнения придерживаются и в Дании, власти которой упорно пытаются наложить вето на реализацию проекта.