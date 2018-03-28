Звезда "Криминального чтива" сыграет в новом фильме Павла Лунгина

СЕГОДНЯ 11:09 2018-03-28T11:09:40+03:00

Фото: кадр из филма "Молодость", в котором актер Харви Кейтель (в центре) сыграл одну из своих лучших ролей Фото: другой источник.

Харви Кейтель в восторге от сюжетной линии, придуманной российским кинорежиссером по библейским мотивам

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Снявшийся в ряде культовых фильмов Квентина Тарантино актер Харви Кейтель сыграет в новой картине российского режиссера Павла Лунгина "Исав" (Esau). По словам самого Лунгина, для него большая честь, что актер сыграет в его киноленте.

"Мой фильм - это история о великой любви, возвращении и беспощадности времени. Фильм повествует о том, что есть в жизни вещи, исцелить которые время не в силах. И есть такие ошибки, которые лучше не совершать", - отметил режиссер.

Сам Кейтель также считает своей большой удачей возможность принять участие в съемках киноленты российского режиссера. Актер особо отметил сюжетную линию. "Конфликты и ревность любящих, показанные в этой истории, способны захватить дух", - заметил Кейтель.

Фильм на английском языке снимается по мотивам произведения израильского писателя Меира Шалева. Лента представляет собой современную переработку библейской истории об Исаве, продавшем свое право первородства брату Иакову за чечевичную похлебку (Книга Бытия).

В фильме также сыграют Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт и Шира Хаас.

Съемки киноленты начнутся в апреле в Израиле. А на широкий экран фильм выйдет в 2019 году.