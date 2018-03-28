Источник: переговоры Лаврова с де Мистурой состоятся 29 марта

СЕГОДНЯ 10:47 2018-03-28T10:47:30+03:00

Встреча главы МИД России со спецпосланником генсека ООН по Сирии пройдет в Москве

Изменить размер текста: A A

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры запланированы на четверг, 29 марта. Такое заявление сделал источник во внешнеполитическом ведомстве.

"На четверг запланирована встреча Лаврова с де Мистурой", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

При этом, уточняется, что переговоры пройдут в Москве.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что последний раз Лавров и де Мистура встречались в Женеве. Тогда дипломаты обсуждали ход переговоров по конституции Сирии.

Напомним, что три важных документа, среди которых перечень кандидатов в конституционную комиссию, были приняты по итогам прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся 31 января. Данный список считается главным результатом последних переговоров сторон конфликта.