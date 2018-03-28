У Вин Мьин стал новым президентом Мьянмы

СЕГОДНЯ 11:05 2018-03-28T11:05:46+03:00

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Новым президентом Мьянмы стал представитель правящей партии "Национальная лига за демократию", бывший спикер нижней палаты парламента, опытный юрист У Вин Мьин. Его кандидатуру поддержали большинство членов Ассамблеи Союза.

Уточняется, что голосование прошло в среду, 28 марта. Помимо 66-летнего Вин Мьина на эту должность претендовали также кандидат от военных Мьин Све и представитель верхней палаты парламента Генри Ван Тхи, передает The Myanmar Times.

Стоит отметить, что в настоящий момент президент в Мьянме выполняет, в основном, церемониальные функции, а вся власть принадлежит лидеру правящей партии Аун Сан Су Чжи. Однако она не может занять еще и пост главы государства, поскольку ее родственники имеют гражданства других стран.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 71-летний президент Мьянмы У Тхин Чжо после двух лет правления решил уйти в отставку, чтобы отдохнуть. По некоторой информации, у политика наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем.